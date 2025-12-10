Bartın Irmağı'nın döküldüğü noktada denizin rengi değişti

- Bartın'da etkili olan yoğun yağışlar sonrası Bartın Irmağı'nın taşıdığı çamur, denizin rengini kahverengiye dönüştürdü.
- Irmak, Ilgaz Dağları'ndan başlayarak 15 kilometrelik bir yol kat ediyor ve sonunda çamurlu suyu denize taşıyor.
- Amasra ve Kurucaşile ilçelerinde de aynı şekilde denizin çamurlu hale geldiği gözlemlendi.
Batı Karadeniz’de pazartesi ve salı günleri etkili olan yağmurda, Bartın’da metrekareye 20 kilogramın üzerinde yağış düştü.
Ilgaz Dağları’ndan doğup kentin dağlık alanlarından geçerek yaklaşık 15 kilometre kateden ırmağın taşıdığı çamur, denize döküldüğü noktada suyun rengini kahverengiye çevirdi.
DENİZİN KIYI KESİMLERİNDE ÇAMUR
Liman bölgesinde denizin kıyı kesimlerinin çamurlu olduğu görüldü.
Amasra ve Kurucaşile ilçelerinde de denizin derelerle birleştiği kesimlerde su çamur rengini aldı.