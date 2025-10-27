Samsun'da manavda pompalı tüfekli saldırı: 2 yaralı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Samsun'un İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Selvi Sokak'ta, saat 21.20 sıralarında kimliği belirsiz siyah giyimli bir saldırganın pompalı tüfekle ateş açması sonucu çevrede korku dolu anlar yaşandı.

Pompalı tüfekten çıkan saçmaların hedefi olan 24 yaşındaki Mertcan B., sol kol, sol bacak ve sol kalçasından yaralandı.

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yaralı genç, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay sırasında yoldan geçerken saçmaların isabet ettiği 58 yaşındaki Rasim K. ise sol kolundan yaralandı.

Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yatalı şahıs, tedavisinin ardından taburcu edildi.

SALDIRGANI YAKALAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Saldırıda, Mertcan B.'nin indiği otomobilin yanı sıra bir manava ait hafif ticari araç, manavın duvarı ve tezgahı ile çevredeki bir evin camına da saçmalar isabet etti.

Silahlı saldırının ardından saldırganın olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Polis, kaçan saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.