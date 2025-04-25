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İHA

Samsun'un İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi Atatürk Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesi'nin koridorunda 2 kişi, öğretmeni darbetti...

Daha önce aynı okulda öğrenciyi bıçakladığı ve okuldan atıldığı öğrenilen M.F.C.(17), yanına arkadaşı A.E.K.'yi (16) de alarak atıldığı okula gitti.

Üzerlerinde bıçak bulunan 2 kişi, önce okulun tuvaletinde saklandı.

OKULA SAKLANDILAR

Öğrenciler, nöbetçi öğretmen Umut Deniz Mert'e (52) tuvalette yabancı 2 kişinin saklandığını söyledi.

UYARAN ÖĞRETMENE SALDIRDILAR

Öğretmen Umut Deniz Mert, okulun koridorunda karşılaştığı şahısları, öğrencilere zarar vermemeleri için okulun dışına çıkmaları konusunda uyardı.

Öğretmene saldıran M.F.C. ve A.E.K., okulun bahçesine kaçtı.

Burada da bıçak çektikleri ileri sürülen saldırganlar kaçarak kayıplara karıştı.

SALDIRGANLAR YAKALANDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi.

Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan öğretmen, tedavi altına alındı.

Olaydan sonra kaçan 2 saldırgan, Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

TUTUKLANDILAR

Polisteki işlemleri tamamlanan M.F.C. ve A.E.K., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Çıkarıldıkları mahkemece "Kasten yaralama ve tehdit" suçlarından tutuklanan M.F.C. ve A.E.K., Kavak Çocuk Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.