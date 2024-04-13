Samsun'da otomobil, beton mikseriyle çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı

AA & Ensonhaber
Samsun'un Çarşamba ilçesinde Zeki Aydemir (58) idaresindeki yabancı plakalı W 76374 Z yabancı plakalı otomobil, Çarşamba-Ayvacık kara yolu Beyyenice mevkisinde önce refüje ardından beton mikserine çarptı.
2 kişi yola savruldu, sürücü hayatını kaybetti
Sürücü ile araçta bulunan Orhan Köse (44), çarpışmanın etkisiyle yola savruldu.
Sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Aydemir, kurtarılamadı.
Ağır yaralı olan Köse ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.
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