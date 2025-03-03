Samsun’un Canik ilçesi Kuzeyyıldızı Mahallesi Şehit Mustafa Zıvalı Bulvarı'nda meydana gelen olayda, oto aksesuar işi sahibi F.M.K. (34), idaresindeki Fiat Tofaş marka otomobille seyir halindeyken pazarcılık yapan Y.K. (33) yönetimindeki kamyonet ile yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
KAMYONETİ KURŞUNLADI
F.M.K., seyir halindeki Y.K. idaresindeki kamyonete tabancayla ateş açtı.
Tabancadan çıkan kurşun pazarcının kamyonetinin sağ ön farına isabet etti.
GÖZALTINA ALINAN SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
İhbar üzerinde F.M.K., Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin takibi sonucu 1 adet 9 mm çaplı ruhsatsız tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Irmak Polis Merkezine teslim edilen F.M.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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