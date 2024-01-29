İHA
Samsun'un İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi'nde Özkan Yıldırım'ın kullandığı otomobil, Yusuf İlker Özdemir (19) idaresindeki motosiklete çarptı.
Çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosiklet sürücüsü yerde metrelerce sürüklenerek yaralandı.
Ambulansla hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü Yusuf İlker Özdemir'in çeşitli yerinden yaralandığı ve sol ayağının kırıldığı ortaya çıktı.
Yaşananlar kamerada
Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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