Samsun'da park halindeki araçtan alevler yükseldi

DHA

Samsun'un Canik ilçesi Toptepe Mahallesi’nde, saat 11.00 sıralarında yaşanan olayda, Yeliz G., sahibi olduğu tekstil ürünleri yüklü hafif ticari aracını park edip evine gitti.

Ancak, bir süre sonra araç motor kısmından henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

Alevleri gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını kısa sürede söndürdü. Yangın nedeniyle aracın yanındaki binanın dış cephesi ve motosiklet, zarar gördü.

Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.