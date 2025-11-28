Abone ol: Google News

Samsun'da parkta uygunsuz davranışta bulunan 2 kişi gözaltına alındı

İlkadım ilçesinde, parkta uygunsuz davranışta bulunan 2 yaşlı adam polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Yayınlama Tarihi: 28.11.2025 14:54
  • Samsun'da bir parkta uygunsuz davranışta bulunan iki yaşlı adam polis tarafından gözaltına alındı.
  • İ.O. ve M.K. "hayasızca hareket" suçundan emniyette sorgulandı.
  • İşlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Samsun'un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi'ndeki bir parkta uygunsuz davranışta bulundukları iddia edilen İ.O. (82) ve M.K. (72) vatandaşlarca fark edilip polise bildirildi.

İ.O. ve M.K., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince "hayasızca hareket" suçundan gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER 

Emniyetteki sorgulamaları tamamlanan 2 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

