Samsun'da parkta uygunsuz davranışta bulunan 2 kişi gözaltına alındı

- Samsun'da bir parkta uygunsuz davranışta bulunan iki yaşlı adam polis tarafından gözaltına alındı.
- İ.O. ve M.K. "hayasızca hareket" suçundan emniyette sorgulandı.
- İşlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Samsun'un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi'ndeki bir parkta uygunsuz davranışta bulundukları iddia edilen İ.O. (82) ve M.K. (72) vatandaşlarca fark edilip polise bildirildi.
İ.O. ve M.K., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince "hayasızca hareket" suçundan gözaltına alındı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Emniyetteki sorgulamaları tamamlanan 2 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.