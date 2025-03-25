Samsun'da polise kafa atan şahıs tutuklandı

İHA

Polis ekipleri, magandalara geçit vermiyor...

Son olay Samsun'da kayıtlara geçti.

POLİSLER İLE TARTIŞTI

Canik ilçesinde bulunan Irmak Polis Merkezi'nde 40 yaşındaki E.K., ev sahibini şikayet için gittiği polis merkezinde polisler ile tartıştı.

KAFA ATTI

'Polis memuruna kafa attığı' iddia edilen E.K., "görevli memura görevi yaptırmamak için direnme" suçundan gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen E.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yaşanan olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.