AA
Samsun'un Bafra ilçesinde polisin "dur" ihtarında bulunduğu sürücü Ali Furkan T., otomobiliyle kaçmaya başladı.
Araç, polisten kaçtığı sırada bir sokakta elektrik direğine çarptı.
YAKALANINCA ALKOLLÜ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
Çarpmanın etkisiyle elektrik direği yıkıldı, su borusu patladı.
Ekiplerce yakalanan sürücünün alkollü olduğu tespit edildi.
11 BİN LİRA PARA CEZASI KESİLDİ
Gözaltına alınan sürücünün ehliyetine ikinci kez alkollü araç kullanmaktan 2 yıl el konulurken ve 11 bin 622 lira ceza uygulandığı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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