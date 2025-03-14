Samsun'da sahte çekle 873 bin liralık vurgunu polis önledi

İHA

Samsun’un İlkadım ilçesinde sahte çek düzenleyerek dolandırıcılık yaptıkları belirlenen iki şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

873 BİN LİRALIK SAHTE ÇEKLE YAKALANDILAR

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen baskında, şüphelilerin iş yerinde yapılan aramalarda toplam 873 bin lira değerinde sahte çek ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki zanlı hakkında “Resmi belgede sahtecilik” ve “Nitelikli dolandırıcılık” suçlamalarıyla adli işlem başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Yetkililer, sahte çek dolandırıcılığına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.