Samsun’da silahlı saldırı: 2 yaralı, 7 tutuklama

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Samsun’un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde geçen pazar günü, 4 motosikletle olay yerine gelen saldırganlar, 2 ayrı tabancayla ateş açtı. Saldırıda Kadirhan Y. (20) ile Yusuf İ.Ç. (18) yaralandı.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Saldırı sonrası yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Kadirhan Y.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kurşunların bina giriş kapısına, ayakkabı dükkanının vitrin camına ve gençlerin üzerinde oturdukları motosiklete isabet ettiği belirlendi.

7 ZANLI TUTUKLANDI

Polis araştırmasında, olayın 1’i 18 yaşından küçük 7 kişi tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Saldırganlar olay sonrası kaçtı.

Olayla ilgili yakalanan şüpheliler:

E.İ. (22), A.S. (24), K.R. (18), Y.S. (26), S.E.Ç. (18), G.S. (20) ve 15 yaşındaki B.S.

15 yaşındaki çocuk, Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Cinayet Büro Amirliği’ndeki sorguları tamamlanan 6 kişi ve çocuk polisindeki işlemleri tamamlanan 1 çocuk toplam 7 kişi, Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.

Nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanan şüpheliler, Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi ve Kavak Çocuk Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.