Trump'tan Küba açıklaması: Güzel bir ada, almak benim için onur olacak

İran Savaşı üçüncü haftasına girerken, ABD Başkanı Donald Trump yeniden Küba’yı gündeme taşıdı.

Ağırlaştırılan petrol ambargosu nedeniyle zor günler yaşayan ülke hakkında konuşan Trump, tehdidini artırdı.

"KÜBA’YI ALMAK BENİM İÇİN BİR ONUR OLACAK"

Beyaz Saray’daki imza töreninde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump şöyle dedi:

“Hayatım boyunca ABD ile Küba arasındaki ilişkiyi duydum. ABD bunu ne zaman yapacak diye sorulurdu. Küba… güzel bir ada. Havası harika. Küba’yı almak benim için bir onur olacak. Onu özgürleştirir miyim, ele mi geçiririm… Ama gerçeği söylemek gerekirse, onunla istediğim her şeyi yapabileceğimi düşünüyorum. Zayıf düşmüş haldeler.”

TRUMP, KÜBA’DA CANEL’İN İSTİFASINI ŞART KOŞTU

ABD Başkanı Trump'ın ayrıca petrol ambargosunun sona ermesi için Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel'in istifasını şart koştu. İddia New York Times gazetesinde yer aldı.

Gazeteye konuşan ismi açıklanmayan ABD'li yetkililere göre, Washington ve Havana ancak Canel istifa ederse masaya oturacak.

Görüşmede Küba'da enerji krizine, elektrik kesintilerine yol açan ve Trump'ın 30 Ocak'ta imzaladığı kararnameyle sıkılaşan 65 yıllık ambargo müzakere edilecek.

Yetkililer ayrıca, Küba'da sosyalist yönetimin değişmesi için ülkeye baskı yapılmayacağını da dile getirdi.

TORUN CASTRO İDDİASI

Başka bir iddiaya göre, ABD Küba’nın kurucusu Fidel Castro’nun ailesine baskı yapmayacak.

Gazeteye göre, Donald Trump yönetiminin Miguel Díaz-Canel’i devirmek istemesinin nedeni, yaklaşan seçimlerde Raúl Guillermo Castro’ya destek sağlamak.

ÜLKEDE BÜYÜK ELEKTRİK KESİNTİLERİ YAŞANIYOR

Trump'ın bu açıklamaları, Küba'nın ciddi bir enerji krizi yaşadığı ve ülke genelinde büyük elektrik kesintilerinin meydana geldiği bir dönemde geldi.

ABD'nin Venezuela'dan Küba'ya giden petrol sevkiyatlarını durdurması ve enerji üzerindeki baskıyı artırması, adadaki ekonomik ve enerji krizini derinleştirdi.

ABD'NİN KÜBA'YA PETROL ENGELİ

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Ocak'ta, Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden gelen tüm mallara gümrük vergisi uygulanmasını öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Beyaz Saray, bu kararın, Küba'nın "zararlı eylem ve politikalarına" karşı ABD'nin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarını korumayı amaçladığını savunmuştu.

Trump, 1 Şubat'ta Küba yönetimiyle petrol tedarikinin düzenlenmesi konusunda görüşmelerin başlatıldığını duyurmuş, Küba ise bunu yalanlamıştı.

Hükümet, dışarıdan petrol gelmeden ayakta kalabilmek için acil durum paketini devreye sokmuştu.