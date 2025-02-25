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İHA

Samsun'un İlkadım ilçesinde 4 katlı binanın giriş katında yaşayan Muharrem Bulut ve Saliha Kütükçü, evlerindeki sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Akşam aynı odada yatan ve sobayı dün kurdukları öğrenilen yaşlı çiftin cansız bedeni, aynı evde kalan oğulları Alaiddin Bulut tarafından bulundu.

ANNE VE BABASINI AYNI EVİN İÇİNDE ÖLÜ BULDU

Sabah saatlerinde anne ile babasının yattığı odaya giren Alaiddin Bulut, birini yerde, diğerini ise kanepe hareketsiz yatar halde gördü.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.

ÇİFTİN KANSER OLDUKLARI ÖĞRENİLDİ

Yapılan incelemenin ardından yaşlı çiftin cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Daha önce boşanan ve birlikte yaşamaya devam eden yaşlı çiftin kanser hastası olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.