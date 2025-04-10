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İHA

Samsun'un İlkadım ilçesinde yaşayan F.G., inşaat işçisi eşi Y.G. tarafından tehdit edildiği iddiasıyla polise başurdu.

F.G.'nin başvurusu üzerine 22 Mart'ta Y.G.'ye evden uzaklaştırma tedbir kararı uygulandı.

Kadın sığınma evine yerleşen F.G. daha sonra kendi rızası ile çıkıp Rasathane Mahallesi'ndeki evine geri döndü.

UZAKLAŞTIRMA KARARINA UYMADI

Eşiyle barışma kararı alan koca Y.G. dün akşam hakkında uzaklaştırma kararı bulunan evlerine gitti.

Burada Y.G. ile kızı S.G.(24) arasında tartışma çıktı.

KIZINI BIÇAKLADI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine mutfaktan bıçak alan Y.G., kızı S.G.'yi bıçakla yaraladı.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan S.G. tedavi altına alındı.

TUTUKLANDI

Olaydan sonra kaçan baba Y.G., İlkadım Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Y.G., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren Y.G., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.