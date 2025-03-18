Samsun'da yaşlı adam, mezarlıkta ölü bulundu

İHA

Samsun’un İlkadım ilçesinde, Şeyh Seyyid Kutbiddin Mezarlığı’nda iftar yemeği almaya giden 81 yaşındaki Hasan Bura, yemek sonrası mezarlık içinde bir bankta dinlenirken fenalaşarak hayatını kaybetti.

İFTAR SONRASI HÜZÜNLÜ SON

İftar saatinde, Şeyh Seyyid Kutbiddin Cami ve Türbesi’nin yanındaki aşevinden yemek alan yaşlı adam, bir süre sonra mezarlık içindeki bir bankta oturdu. Çevredeki vatandaşlar, Bura’nın uzun süre hareketsiz kaldığını fark edince durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaptığı kontrollerde Hasan Bura’nın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

BYPASS AMELİYATI GEÇİRMİŞTİ

Yapılan incelemelerde, Bura’nın üç gün önce kalp krizi geçirdiği ve bypass ameliyatı olduğu öğrenildi. Sağlık ekipleri, yaşlı adamın ölümünü doğal nedenlere bağladı. Hasan Bura’nın cenazesi, otopsi işlemleri için Kıranköy Mezarlığı Gasilhanesi’ne kaldırıldı.

Mezarlıkta iftar yemeğini aldıktan sonra hayata gözlerini yuman Hasan Bura’nın ölümü, mahallede derin bir üzüntüye neden oldu.