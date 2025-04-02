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Şanlıurfa'da 3 yaşındaki bebeğe darp

Şanlıurfa'da 3 yaşındaki bebeğe darp Viranşehir ilçesinde bir kişi, evinin önünde oyun oynayan 3 yaşındaki çocuğu tekmeleyerek hastanelik etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.