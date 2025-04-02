İHA
Şanlıurfa'da kan donduran bir şiddet olayı yaşandı...
Viranşehir ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde 17 yaşındaki S.U. isimli genç, evinin önünde oyun oynayan İ.G.'yi (3) ve kardeşini gürültü yaptığı gerekçesiyle şiddetli bir şekilde darbetti.
Sokak ortasında tekmelerle darbedilen çocuk, yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı.
DALAĞI YIRTILDI
Viranşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan çocuğun dalağının yırtıldığı ve yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.
SALDIRGAN GÖZALTINDA
Güvenlik kamerasına da yansıyan olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, şüpheli S.U.'yu gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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