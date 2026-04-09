Trump: NATO ihtiyacımız olursa yine yanımızda olmayacak

ABD ile İran arasındaki geçici ateşkes anlaşması ve ABD-NATO ilişkilerinin tartışıldığı dönemde ABD Başkanı Donald Trump ile NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Beyaz Saray'da bir araya geldi.

Basına kapalı yapılan görüşmede ABD-NATO ilişkileri ve İran'la ilgili gündemdeki ana konuların ele alındığı kaydedildi.

TRUMP'TAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Görüşmenin ardından Trump'tan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Trump, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, "İhtiyacımız olduğunda NATO yanımızda değildi, ve tekrar ihtiyacımız olursa yine yanımızda olmayacak. Grönland'ı hatırlayın; o kocaman, kötü yönetilen buz kütlesini" ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, "Başkan Trump, halen NATO'dan çekilmeyi düşünüyor mu?" sorusuna, "Bu konu, Başkan'ın daha önce değindiği bir konu ve sanırım birkaç saat sonra Genel Sekreter Rutte ile de bu konuyu görüşecek" yanıtını vermişti.

NATO'DAN AÇIKLAMA

NATO'dan Mark Rutte ve Donald Trump'ın Beyaz Saray'da yaptığı basına kapalı görüşme ile ilgili açıklama geldi.

NATO Sözcüsü Allison Hart, Rutte ve Trump'ın İran meselesi de dahil olmak üzere ittifakın ortak güvenliğiyle ilgili çeşitli konularda samimi bir görüşme gerçekleştirdiğini duyurarak, "Genel Sekreter Rutte, müttefiklerin daha güçlü ve daha adil bir ittifak oluşturmak için çaba göstermeye devam etmesinin önemini vurguladı" şeklinde konuştu.