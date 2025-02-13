Şanlıurfa'da 33 kız öğrenci tavuktan zehirlendi

DHA
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi Esentepe Mahallesi'ndeki Gazi Vahide Şefkatlioğlu Kız Kur'an Kursu'nda akşam yemeğinde tavuk yiyen öğrenciler bir süre sonra baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetleri yaşamaya başladı.
İdarecilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda ambulans sevk edildi.
İlk müdahaleleri yapılan öğrenciler ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Tedaviye alınan 33 kız öğrencinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yurt yemekhanesindeki gıdalardan numune alınarak incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.
Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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