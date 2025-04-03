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İHA

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde kanalizasyon çalışması sırasında yaşanan göçük faciasında, toprak altında kalan son işçi de kurtarıldı. Hastaneye sevk edilen dört işçiden üçünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

KURTARMA EKİPLERİ SEFERBER OLDU

Olay, Ceylanpınar’ın Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Kanalizasyon hattında çalışan dört işçi, aniden çöken toprağın altında mahsur kaldı. İlk dakikalarda, kimliği henüz açıklanmayan bir işçi çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarılırken, diğer üç işçi için geniş çaplı bir kurtarma operasyonu başlatıldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye, sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri, iş makinelerinin desteğiyle yoğun bir çalışma yürüttü. Yaklaşık iki saat süren arama-kurtarma çalışmaları sonucunda Engin Ç. ve Kadir A., baygın halde enkazdan çıkarılarak ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

SON İŞÇİ DE KURTARILDI

Göçük altında kalan son işçi Halil K., ekiplerin titiz çalışmaları sonucunda sağ olarak çıkarıldı ve hızla hastaneye sevk edildi.

3 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralı işçiler Engin Çekiç, Kadir Altınsöz ile Halil Kartalmış, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.