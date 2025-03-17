İHA
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi Kural Mahallesi'ndeki evine giden AK Partili meclis üyesi Mahmut Dirier, mahalleye yakın bir yerde yolun taşlarla kapatıldığını fark etti.
Aracını yavaşlatan Dirier, uzun namlulu silahlarla çapraz ateşe tutuldu.
Onlarca merminin isabet ettiği araçtaki Dirier, şans eseri yara almadan kurtulurken saldırganlar ise kaçtı.
Olay yerine giden jandarma ekipleri saldırıyı gerçekleştiren kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
AK PARTİ'YE GEÇMİŞTİ
Geçen yıl 31 Mart'ta gerçekleştirilen yerel seçimlerde DEM Parti'den meclis üyesi seçilen Mahmut Dirier, Belediye Başkanı Mehmet Begit ile birlikte istifa ederek AK Parti'ye geçmişti.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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