Şanlıurfa'da akıma kapılan 5 yaşındaki İbrahim öldü

DHA
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Mezra Mahallesi'nde korkunç bir olay meydana geldi.
Park halindeki traktörün arkasında bulunan ve çalışır durumdaki ilaç motoruna eli ile dokunan İbrahim Halil Çoban, elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.
Olayı fark eden yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
KURTARILAMADI
Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, İbrahim Çoban'a ilk müdahaleyi yaparak Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
İbrahim Çoban, kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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