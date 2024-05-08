Şanlıurfa'da alacak verecek kavgasında kan aktı

İHA
Şanlıurfa'da öğle saatlerinde Şenevler Mahallesi'nde alacak meselesi yüzünden husumetli olan iki grup, sokak ortasında karşılaştı.
Kısa süre taraflar arasında başlayan tartışma büyüyerek taş, sopa ve tabancaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.
2 kişi yaralandı
Kavgada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancayla Mehmet Ali Men ile Mehmet Emir Kaya yaralandı.
Kavgayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, polis olaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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