Şanlıurfa'da anne ve kızından haber alınanmıyor 10 gündür eşi Güler ve kızı Hülya'dan haber alamayan Mehmet Durmaz, yetkililerden yardım talep etti.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinin Mance Mahallesinde yaşayan Güler Durmaz, eşini arayarak Balıklıgöl'e gitmek istediğini söyledi.

Eşinin izin vermesi üzerine 10 yaşındaki kızı Hülya Durmaz ile dışarı çıkan Güler Durmaz, ortadan kayboldu.

Eşinin ağır psikiyatri ilaçları kullandığını ifade eden baba Mehmet Durmaz, bu yüzden can güvenliğinden endişe ettiğini söyledi. Durmaz, yetkililerden eşinin ve kızının bulunması için yardım istedi.

"En son oğlumla görüşmüş, Balıklıgöl'de olduğunu söylemiş"

Her yerde çocuklarını aradığını fakat bir ize rastlamadığını aktaran Durmaz, "Öncelikle tüm Şanlıurfalı kardeşlerimden bir ricam var. Dünden beri eşim ve kızım kayıp. Kayıp olmasının nedeni de eşim psikiyatri hastasıdır, ruhsal problemleri bulunmaktadır.

En son görüştüğümüzde Balıklıgöl'e gideceğini söyledi. Ben de izin verdim. En son oğlumla görüşmüş, Balıklıgöl'de olduğunu söylemiş, ondan sonra telefonu kapalı bir daha haber alamadık.

Burada tüm Şanlıurfalı hemşerilerimizden, valimizden, emniyet müdürümüzden rica ediyorum, bir an önce kızımı ve eşimi bulsunlar, bize teslim etsinler. Çünkü eşimin sağlık sorunları var. Ağır psikiyatri ilaçları kullanıyor. Akli melekeleri yerinde değil. Eşimin ve kızımın hayatta olup olmadığını bilmiyorum. Çok endişe içerisindeyiz. Bize yardımcı olun" ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)