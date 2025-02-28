Şanlıurfa'da araç tırla çarpıştı: Anne hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralandı

İHA

Şanlıurfa'da Şanlıurfa-Mardin kara yolu üzerindeki Karakuzu kırsal mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada, Mehmet Reşit B.'nin kullandığı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen tır çarpıştı.

Durum 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1 ÖLÜ, 1 YARALI

Olay yerine giden ekipler, otomobilde bulunan Nure B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralanan Nure B.'nin oğlu Mehmet Reşit B., ilk müdahalenin ardından ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

YARALININ DURUMU AĞIR

Burada tedavi altına alınan yaralı, durumu ağır olduğu gerekçesiyle Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazada hayatını kaybeden kadının cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.