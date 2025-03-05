Şanlıurfa'da baba ile oğlunun kavgası ölümle sonuçlandı
İHA

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Almaşar Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan Y.G. (41) ile babası A.G. (74) arasında yol meselesi nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüdü.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.G., av tüfeğiyle babasına ateş etti.

Ağır yaralanan A.G., olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Doktorların müdahale ettiği A.G., kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Y.G., olayda kullandığı av tüfeğiyle birlikte güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Göktürk Sönmez
Editor