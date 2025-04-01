Şanlıurfa'da balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti
İHA

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 2 yaşındaki M.K., yaşadığı apartmanın 3. katındaki balkondan düştü.

Kazada küçük çocuk ağır yaralandı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı çocuğu Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Buradan Şanlıurfa’ya sevk edilen küçük çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

KAZAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Küçük çocuğun vefatı ailesini ve mahalle sakinlerini yasa boğdu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Gülnihal Kaya
Editor