Şanlıurfa’da beton dökümü sırasında göçük: 5 yaralı

- Şanlıurfa'da bir inşaatta beton dökümü sırasında meydana gelen çöküşte 5 işçi yaralandı.
- Yaralılar, vatandaşlar ve gelen ekiplerin çabasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
- Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Şanlıurfa'da Kısas Mahallesi’nde yapımı süren iş yerinde beton dökümü sırasında henüz belirlenemeyen nedenle çökme oldu.
İnşaatta çalışan 5 işçi, beton ve demir yığınlarının altında kaldı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahaleyi çevredeki vatandaşların yaptığı işçiler, ekipler tarafından göçük altından çıkarıldı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralı işçiler, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.