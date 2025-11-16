Şanlıurfa’da beton dökümü sırasında göçük: 5 yaralı Kent merkezinde yapımı devam eden tek katlı bir iş yerinde beton dökümü sırasında meydana gelen göçükte 5 işçi yaralandı. İşçiler, ekipler ve vatandaşların uzun uğraşları sonucu gözük altından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.