Şanlıurfa’da beton dökümü sırasında göçük: 5 yaralı

Kent merkezinde yapımı devam eden tek katlı bir iş yerinde beton dökümü sırasında meydana gelen göçükte 5 işçi yaralandı. İşçiler, ekipler ve vatandaşların uzun uğraşları sonucu gözük altından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

DHA DHA
Yayınlama Tarihi: 16.11.2025 14:11
  • Şanlıurfa'da bir inşaatta beton dökümü sırasında meydana gelen çöküşte 5 işçi yaralandı.
  • Yaralılar, vatandaşlar ve gelen ekiplerin çabasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
  • Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa'da Kısas Mahallesi’nde yapımı süren iş yerinde beton dökümü sırasında henüz belirlenemeyen nedenle çökme oldu.

İnşaatta çalışan 5 işçi, beton ve demir yığınlarının altında kaldı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleyi çevredeki vatandaşların yaptığı işçiler, ekipler tarafından göçük altından çıkarıldı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı işçiler, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

