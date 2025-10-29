Şanlıurfa'da cenaze defni sırasında "park cezası" kavgası: 7 gözaltı Cenazeye katılanların yol kenarına araç park etmesi üzerine ceza kesmek isteyen polis ekipleri ile cenazeye katılanlar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olayda, 9 kişi yaralanırken, 7 kişi ise gözaltına alındı.