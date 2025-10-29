Şanlıurfa'da cenaze defni sırasında "park cezası" kavgası: 7 gözaltı

- Şanlıurfa'da cenaze sırasında, polis ekipleri park cezası kesmek isteyince tartışma çıktı.
- Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü ve 9 kişi yaralandı, 7 kişi gözaltına alındı.
- Olay sonrası cenaze gecikmeli defnedilirken, soruşturma başlatıldı.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki Bediüzzaman Aile Mezarlığı'nda meydana gelen olayda, hayatını kaybeden Bege K.'nin cenazesi için mezarlığa gelen yakınları, araçlarını yol kenarına park etti.
Olayda, bölgede görevli motorize yunus polisleri, trafik akışının engellendiği gerekçesiyle ceza kesmek istedi.
"PARK CEZASI" KAVGASINDA ARBEDE ÇIKTI
Bunun üzerine tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen tartışmaya çevredeki vatandaşların da katılmasıyla arbede yaşandı.
POLİSTEN BİBER GAZLI MÜDAHALE
Takviye ekiplerin sevk edilmesiyle birlikte, dağılmayan kalabalığa polis biber gazıyla müdahale etti.
Kavgada aralarında iş adamı E.Y.'nin de bulunduğu 9 kişi yaralandı.
7 GÖZALTI
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı. Öte yandan, yaşanan olay nedeniyle cenaze gecikmeli olarak toprağa verildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.