Şanlıurfa'da devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde Viranşehir kara yolunun kırsal Kösecik Mahallesi yakınlarında motosiklet tutkunu arkadaşlarıyla birlikte gezintiye çıkan Osman Nigiz idaresindeki motosiklet devrilerek bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Nigiz, yola savrulurken arkasından gelen ve isimleri öğrenilemeyen iki motosikletli daha kazaya karıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

KAZA YERİNDE CAN VERDİ

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Osman Nigiz'in hayatını kaybettiği belirlendi.

38 yaşındaki Nigiz'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Osman Nigiz'in Viranşehir ilçesinde öğretmen olduğu öğrenildi.