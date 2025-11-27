Şanlıurfa'da eczaneye silahlı saldırı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Veysel Karani Mahallesi'nde silahlı saldırı olayı meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bir eczaneye gece saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi.

POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Sabah geldiği iş yerinde kapı ve camlardaki kurşun izlerini fark eden eczacı durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

YAKALAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Olay yeri inceleme ekipleri eczanede ve çevresinde çalışma yaparken, saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin tespit edilip yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yaşanan silahlı saldırıda eczanenin kapalı olmasından dolayı ölen veya yaralanan olmadı.