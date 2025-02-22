DHA
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yangın paniği....
İlçeye bağlı Yusufpaşa Mahallesi'ndeki 5 katlı Bağdat Pasajı'nın en üst katında yangın çıktı.
Elektrik kontağında kaynaklı olduğu değerlendirilen yangın, kısa sürede büyüdü.
1 SAAT SONRA SÖNDÜRÜLDÜ
Esnaf, kendi imkanlarıyla yangını söndüremeyince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucunda yangın söndürüldü.
5 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
3 iş yerinde büyük hasar oluşurken dumandan etkilenen 5 kişi, Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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