DHA

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yangın paniği....

İlçeye bağlı Yusufpaşa Mahallesi'ndeki 5 katlı Bağdat Pasajı'nın en üst katında yangın çıktı.

Elektrik kontağında kaynaklı olduğu değerlendirilen yangın, kısa sürede büyüdü.

1 SAAT SONRA SÖNDÜRÜLDÜ

Esnaf, kendi imkanlarıyla yangını söndüremeyince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucunda yangın söndürüldü.

5 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

3 iş yerinde büyük hasar oluşurken dumandan etkilenen 5 kişi, Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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Büşra Yıldız
Muhabir