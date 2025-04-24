Haberler



3. Sayfa



Şanlıurfa'da işçinin koluna demir şiş saplandı

Şanlıurfa'da işçinin koluna demir şiş saplandı Ömer Ç.’nin koluna saplanan inşaat demir şişi, hastaneye çağrılan itfaiye ekipleri tarafından kesildi. Ancak daha sonrasında işçi, kolunda bir kısmı kalan demir şişle birlikte ameliyata alındı.