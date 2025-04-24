Şanlıurfa'da işçinin koluna demir şiş saplandı

İHA
Şanlıurfa’daki bir şantiyede yaşanan kaza yürekleri ağızlara getirdi.
Olayda, iddiaya göre, şantiyede çalışan Ömer Ç.’nin koluna inşaat demir şişi saplandı.
DEMİR ŞİŞLE BİRLİKTE AMELİYATA ALINDI
Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralı işçiyi kolundaki demir şiş ile birlikte ambulansla Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürdü.
İşçinin kolundaki şiş, hastaneye çağrılan itfaiye ekipleri tarafından kesildi.
İşçi, kolunda bir kısmı kalan demir şişle birlikte ameliyata alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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