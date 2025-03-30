Şanlıurfa'da kavgayı ayırmaya çalışırken kalp krizi geçirdi

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde bayramlaşmanın yapıldığı camide, aralarında husumet bulunan akraba iki grup karşılaştı.
Kısa sürede büyüyen tartışma, taş, sopa ve tabancaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.
KAVGA ESNASINDA FENALAŞTI
Bu sırada akrabalarının kavga ettiğini gören Müslüm Karaçizmeli, tarafları ayırmaya çalışırken fenalaşarak yere yığıldı.
Kavgada M.K. ise tabancayla bacağından yaralandı.
YAPILAN KONTROLDE YAŞAMINI YİTİRDİĞİ TESPİT EDİLDİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı kontrolde Karaçizmeli’nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ BELİRLENDİ
Bozova Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Karaçizmeli’nin ilk belirlemelere göre kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.
Kavga cep telefonu kamerasına yansırken olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
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