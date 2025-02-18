Şanlıurfa’da kazada yaralanan sürücü hayatını kaybetti

İHA

Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 29’uncu kilometresinde bulunan Akıncı mevkiinde, Suruç Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatif Başkanı Mehmet Durmaz yönetimindeki otomobil, Suruç istikametine doğru seyir halindeyken akaryakıt istasyonundan çıkan Mehmet Akbaş kontrolündeki araç ile çarpıştı.

Kazada yaralanan iki sürücü, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

SÜRÜCÜ AKBAŞ YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Kazada ağır yaralanan sürücü Mehmet Akbaş, ambulansla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada ilk tedavisi yapılan Akbaş, daha sonra Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen Akbaş, 5 gün sonra doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Akbaş’ın cenazesi, işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek Suruç ilçesinde defnedildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.