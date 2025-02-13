Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 29 Mart 2023'te evine giden muhtar Behçet Şenbayram, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Güvenlik kamerasına da yansıyan olayın ardından yürütülen soruşturmada cinayeti kiralık katil olarak tutulan Nadir Çamlıbel ve Ahmet Al'ın işlediği belirlendi.

Zanlılar ifadelerinden azmettiricilerin muhtarın babası Hidayet Şenbayram ve muhtarın kardeşi Necmettin Şenbayram olduğunu itiraf etti.

Tutuklu olarak yargılanan zanlılar yeniden hakim karşısına çıkarıldı.

EN AĞIR CEZALAR VERİLDİ

Viranşehir Adliyesi'nde görülen davada mahkeme, sanıklara en ağır cezaları verdi.

Zanlılar muhtarı planlı bir şekilde öldürdükleri gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilirken cinayeti azmettirdiği belirlenen muhtarın babası ve kardeşi de 24'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.