Şanlıurfa'da öldürülen şahsın yakınları saldırganın evini kundakladı

İHA

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı kırsal Elgün Mahallesi'nde yaşayan 30 yaşındaki Yusuf Öden, kimliği belirsiz şahıs ya da şahısların silahlı saldırısına uğradı.

Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Öden'in durumunun ağır olduğu tespit edildi.

1 AY SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Bunun üzerine yaralı, Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Burada tedavi altına alınan şahıs, yaklaşık bir ay süren yaşam mücadelesini kaybetti.

HUSUMETLİLERİNİN EVİNİ KUNDAKLADILAR

Şahsın öldüğünü öğrenen yakınları, olayla ilgisi olduğunu düşündükleri ailenin evine saldırdı.

Evi ateşe veren şahıslara jandarma müdahale etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürmeye çalıştı.

Mahalleye giriş ve çıkışlar kontrollü bir şekilde sağlanırken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.