Şanlıurfa'da otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kardeş hayatını kaybetti

- Şanlıurfa'da Mehmet İkiyıldız'ın kullandığı motosiklet, Numan Ç.'nin sürdüğü otomobille çarpıştı.
- Kazada ağır yaralanan Mehmet ve ağabeyi Memduh İkiyıldız, hastanede hayatını kaybetti.
- Otomobil sürücüsü Numan Ç. gözaltına alındı ve kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Şanlıurfa'da iki kardeşi hayattan koparan kaza...
Kent merkezine ilerleyen Numan Ç.'nin kullandığı otomobil ile Mehmet İkiyıldız’ın kullandığı motosiklet kafa kafaya çarpıştı.
Şarampole yuvarlanan motosikletin sürücüsü Mehmet ve yanındaki ağabeyi Memduh İkiyıldız ağır yaralandı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
HAYATLARINI KAYBETTİLER
Acil serviste tedavi altına alınan 2 kardeş doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.
Hayatını kaybeden kardeşlerin cenazeleri, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA
Otomobil sürücüsü Numan Ç. gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.