Şanlıurfa'da park yeri nedeniyle kurşun yağdırıp bir kişiyi öldüren zanlı tutunlandı Aracını park edecek yer bulamayınca sokakta yapılan sünnet düğünündekilerle tartışan Mehmet Eski, pompalı tüfekle kalabalığa ateş açtı. Saldırıda 16 yaşındaki lise öğrencisi İklimya Subay yaşamını yitirirken, 6 kişi de yaralandı.

Göster Hızlı Özet Şanlıurfa'da Mehmet Eski, park yeri nedeniyle sünnet düğünündekilerle tartıştıktan sonra pompalı tüfekle ateş açtı.

Saldırıda 16 yaşındaki İklimya Subay öldü, 6 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Merkez ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi'nde evinin önüne aracını park etmek isteyen bedensel engelli 44 yaşındaki Mehmet Eski, sokaktaki sünnet düğünü nedeniyle park yeri bulamadı. Düğün sahipleri ile park yeri nedeniyle başlayan tartışan sonrasında Mehmet Eski aracındaki pompalı tüfekle kalabalığa ateş açtı. 16 YAŞINDAKİ GENÇ KIZ HAYATINI KAYBETTİ Açılan ateş sonucunda, lise öğrencisi İklimya Subay hayatını kaybederken, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 6 kişi de yaralandı. TUTUKLANDI Aracına binip kaçan Mehmet Eski, polis ekiplerinin çalışmasıyla, gizlendiği adreste yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında gece saatlerinde adliyeye sevk edilen Eski, çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı.

