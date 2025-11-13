Şanlıurfa'da park yeri nedeniyle kurşun yağdırıp bir kişiyi öldüren zanlı tutunlandı

- Şanlıurfa'da Mehmet Eski, park yeri nedeniyle sünnet düğünündekilerle tartıştıktan sonra pompalı tüfekle ateş açtı.
- Saldırıda 16 yaşındaki İklimya Subay öldü, 6 kişi yaralandı.
- Mehmet Eski polis tarafından yakalandı ve tutuklandı.
Şanlıurfa'nın Merkez ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi'nde evinin önüne aracını park etmek isteyen bedensel engelli 44 yaşındaki Mehmet Eski, sokaktaki sünnet düğünü nedeniyle park yeri bulamadı.
Düğün sahipleri ile park yeri nedeniyle başlayan tartışan sonrasında Mehmet Eski aracındaki pompalı tüfekle kalabalığa ateş açtı.
16 YAŞINDAKİ GENÇ KIZ HAYATINI KAYBETTİ
Açılan ateş sonucunda, lise öğrencisi İklimya Subay hayatını kaybederken, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 6 kişi de yaralandı.
TUTUKLANDI
Aracına binip kaçan Mehmet Eski, polis ekiplerinin çalışmasıyla, gizlendiği adreste yakalanıp gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında gece saatlerinde adliyeye sevk edilen Eski, çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı.