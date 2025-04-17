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DHA

Bu akşam saatlerinde, Şanlıurfa'nın Karşıyaka Mahallesi'nden geçen Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında trajik bir olay yaşandı. Kimliği henüz belirlenemeyen bir çocuk, kanalın üzerindeki demir korkuluklardan sarktığı sırada dengesini kaybederek suya düştü. Yüzme bilmediği belirtilen çocuk, hızla suyun üzerinde hareketsiz bir şekilde sürüklendi.

HALATLA SUYA ATLADI, ÇOCUĞU KURTARDI

Olayı fark eden Abdulkadir Ö., çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında, bir halat kullanarak suya atladı ve boğulma tehlikesi geçiren çocuğu can havliyle sudan çıkarmayı başardı. Çevredeki vatandaşların hızlıca ihbarı üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KÜÇÜK ÇOCUĞUN DURUMU KRİTİK

Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından bilinci kapalı olan çocuğu, hayati tehlike geçirdiği için Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk etti. Küçük çocuğun sağlık durumu ciddiyetini korurken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.