Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü 3 yaralı

İHA
Siverek-Adıyaman kara yolunun 10. kilometresinde Kerem K. idaresindeki 63 AAH 997 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Üstüntaş Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada araç sürücüsü ile birlikte araçta bulunan G.K., C.S. ve Fatma Keklik yaralandı.
Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazada ağır yaralanan Fatma Keklik, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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