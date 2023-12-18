DHA
Şanlıurfa'da korku dolu anlar yaşandı.
Öğle saatlerinde bir beton firmasına ait, plakası öğrenilemeyen kamyonun arka lastikleri seyir sırasında alev aldı.
Yanan aracı akaryakıt istasyonunun yakınına bıraktı
Dumanı fark eden şoför, kamyonu yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna yakın park etti.
Son anda akaryakıt istasyonuna yakın yere park ettiğini anlayan şoför, yeniden aracına binip, bölgeden uzaklaştı.
Kısa sürede söndürüldü
O anlar cep telefonuna yansıdı.
Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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