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DHA

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 30 Mart 2023’te yol kenarındaki bir menfezde bebek cesedi bulunması üzerine jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

Yapılan teknik ve kapsamlı araştırmalar sonucunda, bebeğin henüz ismi öğrenilemeyen bir kadının evlilik dışı ilişki sonucu dünyaya getirdiği belirlendi.

ERKEK ARKADAŞIYLA ÖLDÜRDÜ

Kadının, erkek arkadaşıyla birlikte bebeği öldürdüğü ve şüpheleri üzerlerinden uzaklaştırmak için cesedi yaşadıkları bölgeden 105 kilometre uzaktaki menfeze götürdükleri ortaya çıktı.

Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonla şüpheliler, B.M. ve H.M. yakalandı.

TUTUKLANDILAR

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki sorgularında, bölgede tanındıkları ve evli oldukları için durumu gizlemek istedikleri, bu nedenle cinayeti işlediklerini söyledikleri öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.M. ve H.M., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.