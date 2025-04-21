Seçil Erzan'ın tutukluluğu devam edecek

İHA

Yüksek karlı bir yatırım fonu olduğu iddiasıyla aralarında ünlü futbolcular Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu 30'dan fazla kişiyi milyonlarca lira dolandırmakla suçlanan banka şube müdürü Seçil Erzan'ın yargı süreci devam ediyor. İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Seçil Erzan ve avukatları katılırken, bazı tutuksuz sanıklar ve müştekiler de salonda yer aldı.

MÜŞTEKİ NURAY ŞENGÜNLER'İN ÇARPICI İFADESİ

Duruşmada, mağduriyetini anlatan müşteki Nuray Şengüler, şunları söyledi:

Denizbank ile çalışmaya başladığım günden beri Seçil Erzan ile tanıştım. Ona 10 milyon lira ve 6 bin 650 dolar verdim. Ancak yaşadığım bu mağduriyet nedeniyle hastalığına rağmen eşimi iki yıl boyunca hastaneye götüremedim, evde can çekişerek hayatını kaybetti. Eğer bankanın bir sorumluluğu yoksa, o zaman biz suçlu muyuz? İnsanlar tarafından kurnaz ve salak olarak etiketlendim. Bu durumu açıklığa kavuşturacak bir şeyler söylesin.

SANIK SEÇİL ERZAN'IN SAVUNMASI VE TAHLİYE TALEBİ

Savunmasında, Seçil Erzan, yaptığı eylemin kişisel çıkar sağlamak amacı taşımadığını iddia etti:

O dönemde kiramı ödeyememiştim. 19 milyon dolarlık bir zarardan bahsediliyor, fakat 11 milyon doları faiziyle ödedim. Müştekilerin daha fazla alacakları olduğunu söyledikleri doğru, ancak ben kimseyi dolandırmadım. Zorla ve baskı altında bu ödemeleri yapmak zorunda kaldım. Şu anda özgürlüğüm yok ve ödeme gücüm de yok. Eğer tahliye edilirsem kimseye zarar vermem, kaçmam. Bugün babamın ölüm yıldönümü, annem bana muhtaç. Bu durumda daha fazla dayanamayacak durumdayım.

ERZAN'IN TUTUKLULUĞU DEVAM EDECEK

Mahkeme, sanık Seçil Erzan’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Ayrıca, sanıklar Hakan Ateş, Mehmet Aydoğdu ve Rüya Sağır’ın özlük dosyalarının Denizbank’tan temin edilmesine, bu kişilerin HTS ve baz kayıtlarının Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan (BTK) istenmesine hükmetti. Mahkeme, şikayetçilerin tekrar dinlenmesi kararından vazgeçerek, daha önce ifadeleri alınmış olan şikayetçilerin tekrar çağrılmasına gerek olmadığına karar verdi.

Duruşma, eksikliklerin tamamlanması için 16 Haziran’a ertelendi.