İHA
31 Mart yerel seçimleri geride kaldı, ancak bazı bölgelerde kavgalar bitmedi.
Balca köyünde muhtarlık seçiminde başlayan arbede Bayburt merkeze taşındı.
Şehir merkezinde karşılaşan iki grup yaşanan sözlü tartışmanın ardından sopalarla ve yumruklarla birbirine saldırdı.
Türkistan Caddesi'ndeki öfkeli grupları sakinleştiren vatandaşlar araya girerek, kavgayı ayırdı.
Sopa ve dubalar havada uçuştu
Sinirini alamayan vatandaşlar, daha sonra Şeyhhayran Mahallesi üzerindeki PTT şubesi önünde yeniden kavgaya tutuştu.
Seslerin yükseldiği, yumrukların konuştuğu, sopa ve dubaların havada uçuştuğu kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kavgada darp neticesi yaralananlar hastaneye giderek tedavi oldular.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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