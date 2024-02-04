Şehit pilot Cemil Gülen'in babası: Oğlumun 24 Şubat’ta nişanı vardı Gaziantep'te düşen polis helikopterinde şehit olan Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen'in acılı babası, "Ayın 24'ünde oğluma nişan yapacaktık. Ama ben yarın oğlumun düğününü yapacağım, cenazesini defnedeceğim" dedi.

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DHA

Türkiye'nin yüreğine şehit ateşi düştü.

Hatay’dan havalanan emniyet genel müdürlüğü envanterine kayıtlı helikopter, Gaziantep’e gitmek üzere havalandı.

Akşam 22.49 saatleri sırasında helikopterle bağlantı kesildi.

Şehit oldukları belirlendi

En son temas edilen bölgeye ekipler sevk edildi.

Kırıma uğrayan helikoptere ulaşan ekipler, Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen ile Sözleşmeli Pilot Levent Öztürk’ün şehit olduğunu tespit etti.

Acı haber aileye verildi

Şehit Cemil Gülen'in acı haberi, Ankara'nın Keçiören ilçesinde yaşayan ailesine verildi. Acı haberi alan aile gözyaşlarına boğuldu.

Şehidin evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

Şehit Gülen'in cenazesinin yarın Gölbaşı Havacılık Daire Başkanlığı’nda düzenlenecek törenin ardından öğlende Karşıyaka Polis Şehitliği'nde toprağa verileceği öğrenildi.

"Yarın oğlumun düğününü yapacağım, cenazesini defnedeceğim"

Şehit Emniyet Amiri Cemil Gülen'in babası Mehmet Gülen, "Oğlum Pilot Emniyet Amiri konumundaydı. Dün acı haberi aldık yıkıldık, telafisi yok. Acımız sonsuz, yapacak bir şey yok. Üzgünüz, keşke olmasaydı. Ayın 24'ünde nişanımız vardı. Dün annesiyle gittik alışverişini yaptık, ayın 24'ünde de oğluma nişan yapacaktık. Ama ben yarın oğlumun düğününü yapacağım, cenazesini defnedeceğim. Acımız sonsuz, kimseye kırgın değilim." dedi.

"Pilot olmadan önce istihbaratta çalışıyordu"

Oğlunun 2011 yılında Polis Akademisi'nden mezun olduğunu ve 13 yıllık memur olduğunu, 8 yıldır ise pilotluk yaptığını söyleyen Mehmet Gülen, "Görevini isteyerek, severek yapıyordu. Aynı zamanda pilot eğitmeni konumundaydı. Öğrencileri vardı. Öğrencileri de geldi gittiler sağ olsunlar. Benim oğlum pilot olmadan önce istihbaratta çalışıyordu. O zaman Ankara gar patlamasını yaşadık. Sabah 10'u 5 geçe patlama oluyor, ben 10'u 8 geçe oğlumu arıyorum. Baba 'nereden duydun' dedi. Ben 'sesini duymak için aradım oğlum' dedim. 'Baba kapat dünya yıkılıyor burada' dedi. Tesadüfen aradım.

15 Temmuz'da da saat 22.10'da balkonda hanımla oturuyordum. Uçak hızla girdi Ankara merkeze doğru. 23.20 gibi arabaya bindim emniyete kadar gittim. Arabamı Etlik'e park ettim, yol tıkalıydı. Gittim oğlumu buldum. Beline kadar ıslaktı, göğsünde sırtında çelik yelek, elinde silah vardı. Git diye yalvardı oğlum, ben dedim gitmem. Böyle bir anımız olmuştu." ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)