Siirt'te dolandırıcıların ağına düştü: 1 milyon lira dolandırılmaktan son anda kurtuldu Kendisini savcı olarak tanıtan dolandırıcıların ağına düşen vatandaş, son anda polis ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Yakınlarının ihbarı üzerine harekete geçen polis, 1 milyon liralık dolandırıcılığı engelledi.

Göster Hızlı Özet Siirt'te H.V., kendisini savcı olarak tanıtan dolandırıcılara 1 milyon lira kaptırmak üzereyken polis tarafından kurtarıldı.

Yakınlarının ihbarı sonucu polis, H.V.'yi kuyumcuda altınları bozdurmadan önce buldu ve dolandırıcılığı önledi.

Hızlı müdahale, kentteki güvenlik kameralarına yansıdı. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Savcıyım yalanına inanan adam, birikiminden oluyordu... Siirt'te yaşayan H.V., kendisini telefonla arayan ve “savcı” olarak tanıtan dolandırıcıların hedefi oldu. Şüpheliler, H.V.’ye kimlik ve banka hesap bilgilerinin ele geçirildiğini söyleyerek, verdikleri hesaba 1 milyon lira yatırmasını istedi. Bunun üzerine H.V., evinde biriktirdiği altınları bozdurmak amacıyla dışarı çıktı. TELEFONU SÜREKLİ MEŞGUL ÇALINCA YAKINLARI ŞÜPHELENDİ Telefonu uzun süre meşgul çalan H.V.’ye ulaşamayan yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri H.V.’nin dolandırıcılarla telefon görüşmesi yaptığı ve telefonunun sürekli meşgul çaldığı durumunu değerlendirerek harekete geçti. DOLANDIRICILIK SON ANDA ENGELLENDİ Ekipler, olası dolandırıcılığın önüne geçmek için bölgedeki kuyumculara H.V.’nin eşkal bilgilerini iletti. Kısa süre sonra Aydınlar Caddesi üzerinde bir kuyumcu önünde H.V.’yi bulan polis, altınları bozdurmasını engelledi. H.V.’nin dolandırıcılara 1 milyon lira göndermesi son anda önlendi. Polisin hızlı müdahalesiyle engellenen dolandırıcılık girişimi, kentteki güvenlik kameralarına yansıdı. 3. Sayfa Haberleri İstanbul'da çöp kamyonu kapatılmayan çukura girdi: İşçinin bacağı kırıldı

