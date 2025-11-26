Siirt'te iki grup arasında tekme tokat kavga: 3 kişi yaralandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Siirt'te iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan sözlü tartışma, kısa sürede büyüyerek tekmeli ve yumruklu kavgaya dönüştü.

Olayda 3 kişi yaralanırken, çevredekiler araya girerek tarafları ayırmaya çalıştı.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Kavga anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALILAR TEDAVİ ALTINDA

Yaralılar, yapılan müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.