Siirt'te iki grup arasında tekme tokat kavga: 3 kişi yaralandı

Kooperatif Mahallesi 1750’inci Sokak’ta akşam saatlerinde iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek tekmeli ve yumruklu kavgaya dönüştü.

Yayınlama Tarihi: 26.11.2025 18:53
  • Siirt'te iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede tekme ve tokatlı kavgaya dönüştü.
  • Kavgada 3 kişi yaralandı ve çevredekiler tarafları ayırmaya çalıştı.
  • Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Siirt'te iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan sözlü tartışma, kısa sürede büyüyerek tekmeli ve yumruklu kavgaya dönüştü.

Olayda 3 kişi yaralanırken, çevredekiler araya girerek tarafları ayırmaya çalıştı.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Kavga anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALILAR TEDAVİ ALTINDA

Yaralılar, yapılan müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

