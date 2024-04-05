Haberler



3. Sayfa



Siirt'te iki otomobil çarpıştı: Taraflar birbirine girdi

Siirt'te iki otomobil çarpıştı: Taraflar birbirine girdi Trafik kazası sonrası sürücüler arasında çıkan tartışma, yakınlarında araya girmesiyle tekmeli yumruklu kavgaya döndü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çıkan kavgayı güçlükle ayırırken o anlar kameraya yansıdı.