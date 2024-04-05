DHA
Siirt'te dün akşam saatlerinde gergin anlar yaşandı.
Veysel Karani Mahallesi’nde sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilmeyen iki otomobil çarpıştı.
Tartışma yumruklu kavgaya dönüştü
Kaza sonrasında araçta bulunan vatandaşlardan yaralanan olmazken, otomobillerde maddi hasar meydana geldi.
Kısa süre sonra sürücüler arasında tartışma çıktı.
Tartışma, yakınlarının da araya girmesiyle büyüyerek tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü.
Ekipler güçlükle ayırdı
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çıkan kavgayı güçlükle ayırabildi.
O anlar kamerada
Kavga anı çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken, tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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