DHA

Siirt il merkezi kırsalında, DKMP Şube Müdürlüğü Av Koruma ve Kontrol ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, 6 kişi kaçak avcılık yaparken yakalandı.

53 BİN LİRA CEZA YEDİLER

Şüpheliler hakkında başlatılan adli işlem sonucu, toplamda 53 bin 619 TL para cezası uygulandı.

Ekipler, kaçak avcılıkta kullanılan tüm malzemeleri güvenli bir şekilde yakarak imha etti. Avlanmış olan kınalı keklikler, tedavi ve bakım süreçlerinin yapılması için Siirt Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne teslim edildi.